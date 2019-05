Confortablement installé sur votre vélo électrique, suivez les courbes douces des montagnes jurassiennes et faites le plein d’énergie en sept étapes. Grâce à La Route Verte qui fête ce mois de mai son premier anniversaire, vous pouvez relier les 466 km reliant Schaffhouse à Genève en une semaine. Le visiteur va ainsi pouvoir découvrir entre autres le pays du pinot noir du Parc naturel de Schaffhouse, participer à la cueillette dans le Parc du Jura argovien ou admirer les chevaux des Franches-Montagnes dans le Parc du Doubs.

«À la base, nous voulions mieux faire connaître les six parcs de l’Arc jurassien, trop souvent délaissés en faveur des parcs alpins», souligne Rianne Roshier, coordinatrice du Réseau des parcs suisses à Berne. Résultat, quelque 400 cyclistes ont déjà participé l’an passé à La Route Verte. «Nous espérons gagner encore plus de visiteurs cette année, poursuit la coordinatrice. Les retours des participants sont très encourageants: ils ont loué la qualité de l’accueil qui leur a été réservé et les découvertes faites pendant leur voyage.»

Concrètement, les participants peuvent se balader simplement, les sacoches bien remplies, en réservant eux-mêmes les hôtels et restaurants de leurs parcours. Ou faire appel à un tour-opérateur qui se chargera de livrer leurs bagages aux destinations de leurs choix. Quant à ceux qui ne disposent pas de vélos électriques, ils ont la possibilité d’en louer, à chaque étape. «Notre public c’est plutôt les couples quinquagénaires ou plus, ajoute Rianne Roshier. Les vélos électriques sont autorisés aux jeunes de 16 ans ou à ceux de 14 ans s’ils ont passé un permis pour vélomoteurs, c’est la raison pour laquelle nous avons peu de familles.»

Innovation cette année, La Route Verte propose aussi trois parcours plus courts de quatre à cinq jours avec des étapes qui varient entre 30 et 50 km. Les visiteurs peuvent ainsi prendre le temps pour découvrir le chemin du bois dans le Parc Thal, l’art des murs en pierres sèches dans le Parc Chasseral ou encore les épicéas de résonance dans le Parc Jura.

Communication assurée grâce à la LoRo

Quant à la Loterie Romande, elle a permis d’assurer une communication de qualité, d’imprimer des flyers, de placer des annonces et des publicités dans les médias et les réseaux sociaux. «Cette communication est primordiale, dit encore Rianne Roshier. La création du site internet www.routeverte.ch sert de source principale aux touristes désireux de se lancer dans l'aventure.» (Le Matin)