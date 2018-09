Une chose est certaine, Doris Leuthard a inondé de son sourire les archives photographiques du Palais fédéral et celles des nombreux photographes qui l'ont suivi depuis plus de treize ans.

Très photogénique, toujours tirée à quatre épingles, aimant les couleurs et la lumière, l'Argovienne en a séduit plus d'un par sa générosité et son aisance dans le contact. (Le Matin)