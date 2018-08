Des pédales vendues dans des magasins Bike World à Muri (BE), Volketswil (ZH) et Winterthour (ZH) sont friables et peuvent se casser. Son fournisseur Trek prie les clients bien vouloir les rapporter en magasin. Elles seront échangées gratuitement sur place.

Ce rappel de produit concerne des pédales «Bontrager Line Pro», couleur noir, vendues 119 francs (n° de produit: 4629.507), indique vendredi le fabricant, en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA).

Trek avait déjà rappelé lundi des pédales «Bontrager Line Pro», couleur orange et noir, en raison d'un défaut de production. Les pédales orange portent le numéro d'article SKU 531577 / numéro de série UPC 601479438853. Les noires ont le numéro SKU 524431 / numéro de série UPC 601479435913. Ces articles ont été vendus en Suisse et dans l?Union européenne entre avril 2016 et juin 2018.

Ces pédales ne doivent plus être utilisées. Les clients concernés sont priés de contacter leur revendeur Trek pour que l?axe des pédales puisse être remplacé gratuitement. (ats/nxp)