Les joueurs du FC Bassecourt fouleront leur pelouse samedi prochain, pour la reprise du championnat de 1ère ligue. Mais comme la saison dernière, un empilement de containers leur servira de vestiaires et de sanitaires, comme aux onze autres équipes du club. La faute à deux écoliers en baskets bleues qui ont célébré l'an dernier la fin de leur scolarité en mettant le feu à leurs cahiers, dans cette tribune d'avant-guerre.

La location des containers alimentés en eau et en électricité par de nouvelles conduites a déjà coûté 144 000 francs. Pour réduire les frais, les locaux du trio arbitral sont unisexes: trois hommes ou trois femmes, à choix.

Pas d'excuses

Le club jaune et noir n'a pas reçu un mot d'excuses de la part des deux incendiaires en culottes courtes qui ont filmé leur méfait et posté leur vidéo sur un réseau social, avant de constater que la tribune avait pris feu. Leurs parents non plus n'ont jamais contacté le club.

Dans la tribune «old timer» du quartier des Grands-Prés, on pouvait s’asseoir à 160 sur cinq rangées de bancs, à 120 pour être à son aise. Un an après la destruction de ce vestige acheminé de Porrentruy en 1952, le FC Bassecourt veut aller de l'avant: «Nous voulons tourner la page», insiste Francis Rebetez, président du club, qui pleure encore sa tribune historique.

L'assurance RC des parents payera la reconstruction. Mais l'agrandissement des vestiaires et de la buvette fera prochainement l'objet d'un financement participatif adressé à tous les clubs de foot du pays. Ce projet sera aussi soumis au Conseil général de Haute-Sorne.

Panneaux solaires

Les plans du bureau d'architecture delémontain Caramanna Raimondo prévoient des panneaux solaires et une pompe à chaleur suffisante pour garantir une autonomie en électricité et en chauffage. Bâtir une tribune en bois à l'ancienne, mais aussi des vestiaires et une buvette modernes, c'est un projet plafonné à 1,7 million.

Une demande de permis de construire a été déposée au secrétariat communal de Haute-Sorne, avec un délai d’opposition qui court jusqu’au 26 août. Les joueurs du club se sont déjà engagés à retrousser leurs manches, comme ils l'ont déjà fait pour poser les conduites qui aliment les containers.

Souci d'égalité

Un projet d’agrandissement existait déjà avant l'incendie, buvette comprise, mais il a été repensé. L'ambition, au final, c'est la reprise des installations par la commune et sa location par le club, par souci d'égalité avec les FC Glovelier, Courfaivre et Undervelier.

Si tout marche comme prévu, les travaux devraient débuter à l'automne et s'achever à la fin de la saison 2019-2020, avec une mise en service des vestiaires dès le printemps prochain, pour la seconde partie de saison.