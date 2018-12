L'été dernier, le diffuseur genevois a engagé dix nouveaux employés. Confirmant le courriel adressé aux employés qu'a aussi reçu Keystone-ATS, le rédacteur en chef de Radio Lac préfère voir le verre à moitié plein. «Aujourd'hui, en comptant les départs, il reste 35 collaborateurs». C'est une demi-douzaine de plus qu'un an plus tôt, peu après qu'Antoine de Raemy, délégué de Media One Group, a racheté la radio au groupe Rouge.

Deux des trois personnes remerciées pour la fin de l'année, principalement à la rédaction, avaient été engagées l'été dernier. La troisième est là depuis plus longtemps, a précisé le rédacteur en chef.

Après quelques mois de sa nouvelle formule, la direction constate que des émissions demandent beaucoup d'énergie et de moyens pour une audience relativement faible à certaines heures, écrit-elle dans son courriel au personnel.

La radio préfère renforcer, dès janvier, les programmes aux heures de grande écoute, tout en conservant son créneau de canal d'informations et de débats. (ats/nxp)