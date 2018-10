La Meteoritical Society, organe international d'homologation des découvertes de météorites, a ajouté trois nouvelles météorites suisses à son inventaire. Cela porte à onze le nombre de ces objets célestes officiellement reconnus pour la Suisse.

Les trois météorites sont nommées d'après le lieu de leur découverte, soit Mont Sujet, dans le Jura bernois, Mürtschenstock (GL) et Chasseron (VD), indique lundi un communiqué commun du Musée d'histoire naturelle et de l'Université de Berne, de l'EPFZ, du Musée cantonal de géologie à Lausanne, de la Collection d'histoire naturelle de Glaris et du Musée d'histoire naturelle de Genève.

La météorite du Mont Sujet a été trouvée en 2016, celle du Mürtschenstock en 2017. Celle du Chasseron a été découverte en 1959 par un écolier âgé de seize ans, mais ce n'est qu'en 2017, à la suite d'articles de journaux, qu'il s'est rendu compte de l'intérêt potentiel de sa trouvaille et qu'il l'a envoyée au Musée d'histoire naturelle de Berne.

Les huit autres météorites connues proviennent de Rafrüti (BE), Chervettaz (VD), Menziswil (FR), Ulmiz (FR), Utzenstorf (BE), Twannberg/Montagne de Douanne (BE), Langwies (GR) et Ste-Croix (VD).

Les météorites sont des fragments de corps célestes issus de notre système solaire et qui sont tombés sur la Terre. La plupart d'entre eux proviennent d'astéroïdes, et bien plus rarement, de la Lune ou de Mars.

En tant que matériau extraterrestre d'un grand intérêt scientifique, toute découverte doit être annoncée aux autorités cantonales compétentes, à savoir les musées d?histoire naturelle ou géologique cantonaux. (ats/nxp)