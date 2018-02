Pendant des années, le gouvernement tessinois et le chancelier de l'Etat auraient perçu trop de remboursements de frais et d'indemnités. Le procureur général du canton, John Noseda, a entendu trois conseillers d'Etat pour soupçons d'abus d'autorité dans l'affaire.

Mercredi, le gouvernement tessinois a communiqué qu'il mettra tout en oeuvre pour clarifier rapidement les faits. Ces cas ne doivent plus se répéter et la transparence doit être faite afin d'assurer la confiance de la population et du parlement envers les autorités et institutions.

Il s'agit en partie de cas hérités du passé ou de cas auxquels le parlement cantonal avait donné son aval. «Au vu des nombreuses imprécisions publiées par les médias», le gouvernement souligne que la légalité des remboursements de frais est garantie par la loi. Les questions restantes seront réglées avec la justice et les organes compétents du parlement, ajoute le Conseil d'Etat. (ats/nxp)