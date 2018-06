«Nous avons toujours voulu faire partie de cette belle fête», racontent Sabine* et René*. «En 1999, nous ne pouvions pas nous libérer car nos enfants étaient trop petits. On s’est dit que celle-ci serait la bonne.» Mais, en 2019, ils ne participeront pas non plus à la Fête des Vignerons.

Inscrits comme figurants

Tout débute en décembre 2017. Le couple, qui réside à une quarantaine de kilomètres de Vevey, s’inscrit en ligne comme acteur-figurant à la prochaine Fête des Vignerons. Ils savent déjà qu’ils devront faire de gros sacrifices de temps, «tout comme les costumes qui seraient à notre charge – entre 1000 et 1500 fr. – remboursés si les comptes sortaient du rouge», explique René.

Leur pré-inscription est enregistrée. Celle-ci précise que le critère de base est d’appartenir à la zone d’activité de la Confrérie des Vignerons. «Des personnes hors zone peuvent être appelées à intégrer des rôles spécifiques», explique la Fête des Vignerons.

Une première audition

Quelques mois passent, le couple est convoqué à une audition à Corsier-sur-Vevey. Il s’y rend début mars. «Certaines personnes s’inscrivent en faisant état de compétences spécifiques, parfois surestimées, il faut donc des fois attendre les auditions pour s’en rendre compte», explique le comité.

Pourtant, trois jours plus tard, ils reçoivent un courriel qui leur signale qu’ils devraient recevoir une proposition de rôle sous peu. Sans réponse, René et Sabine décident de les relancer en avril. Même réponse, la proposition arrivera bientôt.

Pour parcourir les 36 minutes qui les séparent de Vevey, ils imaginent déjà s’y rendre en covoiturage avec leurs voisins, eux aussi pré-inscrits.

Finalement, c’est non!

Sans nouvelle à fin mai, René décide alors d’écrire encore une fois à la commission des rôles spécialisés. La décision tombe le 12 juin. Pour ce couple vaudois, ce sera non: «En raison du fait que vous êtes domicilié(e) en dehors du périmètre, nous sommes au regret de vous communiquer que nous n’avons pas pu prendre en considération votre candidature.»

La nouvelle est amère pour René et Sabine qui, grâce aux courriels reçus en six mois, avaient gardé bon espoir de se voir attribuer un rôle. «Depuis le début, ils savent où on habite.»

La Fête des Vignerons explique que les rôles «spécifiques» ont pu être trouvés à l’intérieur du périmètre d’activité. Pas besoin de faire appel à des gens qui habitent à l’extérieur donc. Et rappelle que «pour les rôles sans spécificités, la priorité est donnée aux membres de la Confrérie et aux personnes domiciliées dans la zone», soit de Lausanne à Lavey.

Mais là où le bât blesse pour le couple, c’est que dans cette même lettre, on leur propose d’être bénévoles. «Pour être figurant, on habite trop loin, mais pour être bénévole, y a pas de soucis?»

«Il y a une différence entre s’organiser pour être bénévole quelques jours ou durant trois semaines pendant la Fête, et la nécessité de s’organiser pour les mois de répétitions», avance le comité.

*Prénoms d’emprunt (Le Matin)