Oh les jeunes, écoutez: 1,1 milliard d'entre vous, entre 12 et 35 ans, êtes menacés de surdité. Non pas, comme voulaient le faire croire les anciens, à cause de la masturbation, mais parce que vous écoutez la musique trop fort dans vos smartphones. Une nouvelle norme va être proposée aux fabricants pour qu'ils limitent le volume. Il y a intérêt, car comme le rappelle utilement le directeur de l'OMS, celui qui perd l'ouïe ne la retrouve plus. Un appel qui, espérons-le, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.

Michel Pralong

Les escrocs ont de l'avenir (suisse)

La Fédération romande des consommateurs a été quelque peu surprise par l'argumentaire du groupe de réflexion libéral Avenir suisse contre l'initiative Pour des prix équitables. On peut en effet y lire la phrase suivante: «Protéger les consommateurs suisses contre les escroqueries étrangères pourrait réduire la diversité des produits proposés et finalement s’avérer être un autogoal.» La conclusion semble donc évidente: ne protégeons pas les consommateurs suisses contre les escroqueries étrangères. C'est sans doute le mieux à faire. (MP)

Pipi pas lotti Rist

Un artiste expose (et tente de vendre) ses œuvres dans le centre commercial Otto’s, à Sursee, rapporte «20 minutes». Là, une minigalerie d’art contemporain donne à voir des bocaux pleins d’urine humaine. Super, hein? Mais si vous souhaitez également devenir un artiste exposant ses créations, rien de plus simple: il suffit de ne pas tirer la chasse après un passage aux toilettes.

Renaud Michiels

Conduite gauche

Ah, parce qu'il ne s'était pas arrêté? (MP)

Trucs et astuces

Comment vivre avec un accro au travail?, se demande «L’Express». Simple, si votre moitié n'est jamais à la maison il suffit de dénicher un amant ou une maîtresse. Sinon il y a toujours la prostitution. Et bonne Saint-Valentin. (RM)

Frappée

Curieuse initiative de la monnaie royale belge. Qu'elle sorte une pièce commémorative pour les 90 ans de Tintin, cela semble normal. Mais pourquoi avoir choisi l'album d'Hergé le plus critiqué, à savoir «Tintin au Congo», alors que les premières aventures du héros en 1929 étaient chez les Soviets? Pourquoi, de plus, avoir viré le Congolais de l'image? Aïe! Disons-le: ce n'est pas le choix ad hoc. (MP)

Boulot de tricard

À l’occasion de la Saint-Valentin les Archives d’État de Genève s’amusent à publier une petite perle dénichée sur une fiche de recensement de la 2e moitié du 20e siècle. Sous profession, un petit plaisantin avait indiqué: «dragueur»…

Et sous salaire, il avait mis quoi? «Régulièrement rémunéré en vestes ou râteaux»? (RM)

Train de mesures

Pour diminuer le risque du transport du chlore par le rail, Berne a pris plusieurs mesures. Dans l'ordre: 1) un train France-Valais hebdomadaire qui circule à 40 km/h max. 2) Faire venir un convoi d'Italie pour éviter l'arc lémanique densément peuplé. 3) améliorer la situation des wagons. 1) et 2) sont déjà réalisés, 3) est en cours. Perso, on aurait plutôt commencé par 3), mais bon, c'est pas nous qui décidons. Ce qui compte c'est que:

(MP)

(Le Matin)