Une infographiste de «Libération», Clara Dealberto, a lancé cette semaine sur Twitter un drôle de défi: associer des noms de personnalités du cinéma à ceux des départements français. La mayonnaise a rapidement pris et les internautes ont fait preuve d'une belle imagination. En voici quelques exemples.

Images Clara Dealberto

À la rédaction du Matin.ch, nous avons rebondi sur son idée et tenté de faire la même chose avec les cantons suisses. Cela semble plus facile, car il y en a tout de même moins que les départements français. Nous avons aussi déjà demandé de l'aide à ceux qui nous suivent sur Facebook, et nous vous présentons le résultat dans notre galerie photo. Mais trois cantons résistent à nos calembours: Argovie, Schaffhouse et les Grisons. Aidez-nous à trouver quelle star de cinéma leur associer et essayez de faire mieux que ceux que nous avons déjà.

Envoyez-nous vos propositions, avec le hashtag #cantonstarchallenge sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram ou dans les commentaires sous cet article. À vous de jouer!

Michel Pralong