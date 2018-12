Pour résumer, mercredi Donald Trump annonce le retrait total de ses troupes de Syrie, car Daech est vaincu et que c'était l'unique but de la présence américaine dans le pays. Aujourd'hui, le président dit que les Russes et les Iraniens ne sont pas contents car ils devront se battre seuls contre l'Etat islamique. Mais s'il est vaincu, plus besoin de se battre contre, non? Ou alors il est pas vaincu et il faut rester, non? On va finir par se demander si Trump est vraiment un type cohérent.

Michel Pralong

Ça ne casse pas la barack

Aux États-Unis, un Père Noël a apporté des cadeaux à des enfants malades.

Mais on vous a reconnu, M. Obama! Bon, c’était facile: pas de barbe, pas de pantalon rouge, pas de veste rouge, pas de bottes. Son déguisement est complètement nul. Décidément, ce type foire absolument tout. Heureusement, Donald Trump défait tout ce qu’il a fait. Le président touffu va d’ailleurs probablement se pointer à l’hôpital et récupérer tous les cadeaux…

Renaud Michiels

Tchaux bouillants

Les CFF reprendront en 2020 la ligne Berne-La Chaux-de-Fonds aujourd'hui desservie par BLS. Du coup, ils ont acheté sept trains Flirt. C'est joli comme nom. En revanche, on leur déconseille fortement de les utiliser sur la ligne Berne-Moutier: c'est pas le grand amour entre les deux.

Michel Pralong

Ce sont les génocides qu'on assassine

Selon un sondage Ifop dévoilé par France Info, 21% des Français de 18 à 24 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. 10% des moins de 35 ans pense qu'elle s'est déroulée durant la Première guerre mondiale, 11% entre les deux. 41% n'ont jamais entendu parler du génocide au Rwanda et 30% de celui des Arméniens. Sur ce dernier point, c'est tout de même moins que les 100% des membres du gouvernement truc qui disent qu'il n'a jamais existé. Alors, on veut pas passer pour des vieux cons mais, mais faudrait peut-être penser regarder autre chose que les Anges de la téléréalité, les jeunes. Voire même à lire des livres.

Michel Pralong

Dino, c'est italien, non?

Les restes d'un dinosaure ont été découvert dans les Alpes italiennes. La bête, appelée Saltriovenator zanella, a vécu il y a environ 200 millions d'années. C'est le premier dinosaure jurassique découvert en Italie et le plus vieux cératosaure connu. Il est né deux ans avant Silvio Berlusconi.

Michel Pralong

Le trafic s’envole

Les saisies de cocaïne ont atteint "un niveau inégalé" en 2017, avec 17,5 tonnes. https://t.co/xBPkYzW0A0 pic.twitter.com/LSRNkbepXT — L'Obs (@lobs) 20 décembre 2018

Les saisies de cocaïne en France ont atteint un niveau inégalé a tweeté «L’Obs», avec une image tout à fait appropriée. Ajoutons donc que les mafieux qui contrôlent le (meurtrier) trafic de ballons de baudruches ne sont pas encore au point. Ils passeraient plus de marchandise s’ils ne la gonflaient pas.

Renaud Michiels

Sobre et à pied

Cette année, la campagne contre l’alcool au volant durant les Fêtes «est accompagnée de nouveaux visuels. Un verre de vin ou de bière vide retourné sur une clé de voiture symbolise un message sans ambiguïté: boire ou conduire, il faut choisir», écrit le BPA. Sans ambiguïté? C’est vrai: l’image est limpide: la clé de la bagnole est sous le verre, donc on ne peut pas conduire. Et le verre est à l’envers, donc on ne peut pas boire non plus – ou alors on risque de crever en avalant la clé. Bref, le BPA le dit sans ambiguïté: cette fin d’année va être très chiante.

Renaud Michiels

Parmelin est poli, mais pas glotte

Chef des armées, il n'intéressait visiblement pas les Américains. Mais en tant que boss de l'économie, oui. Et donc le «New York Times» le découvre, non sans se poser des questions. Dont évidemment celle-ci:

Michel Pralong

(Le Matin)