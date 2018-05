Cinq jours après son arrestation, on en sait un peu plus sur le Suisse de 19 ans qui avait prévu un massacre dans une école tessinoise. Le soir du 8 mai, le fanatique d'armes aurait envoyé un message à trois camarades de classe pour les mettre en garde. «Quelque chose de grave va arriver», les aurait-il avertit via Snapchat, rapporte «La Regione».

Selon le quotidien tessinois, il faisait ainsi allusion au 15 mai, soit le premier des trois jours d'examens finaux prévus à l'école de commerce de Bellinzone. Dans son message, le jeune homme aurait demandé à ses camarades de rentrer directement chez eux à la maison une fois les épreuves terminées. L'un d'entre eux avait alerté un prof, qui avait immédiatement contacté les forces de l'ordre.

Détention provisoire prolongée

Lors de son interpellation, les agents ont découvert à son domicile dix-sept armes à feu, dont une Kalachnikov. Une photo publiée sur Instagram quelques jours avant son arrestation montre le jeune homme en train de prendre la pose avec cette Kalachnikov. Plus ou moins à la même période, l'élève s'était rendu dans un magasin de la capitale tessinoise pour y acheter 50 balles pour un pistolet de calibre 45 ainsi que 100 autres balles pour un 9 millimètres.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour planification d'un homicide. Il semblerait que l'accusé souffre d'une grave maladie psychique. Lors de son interrogatoire, le jeune homme a nié avoir planifié une tuerie. Sa détention provisoire a été prolongée jusqu'à fin juillet. Ses parents, qui ne sont pour le moment pas autorisés à voir leur fils, sont eux aussi interrogés par les forces de l'ordre. (Le Matin)