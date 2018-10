Les travaux vont bon train dans le tunnel de base du Ceneri (TI). Plus de 30% des installations de technique ferroviaire sont en place. Actuellement, les ouvriers sont en train de poser les lignes de contact rigides dans les deux tubes.

Ces lignes constituent une nouveauté par rapport aux lignes caténaires classiques, comme celles qui sont installées dans le tunnel de base du Gothard, a indiqué mercredi AlpTransit, l'entreprise responsable de la construction. Elles répondent aux nouveaux standards des CFF en la matière et présentent plusieurs avantages.

Ces nouvelles lignes de contact rigides permettent de se passer du dispositif tendeur pour des fils de contact et des câbles. Les constructions sont aussi plus simples et plus compactes et la hauteur nécessaire est moindre. Les capacités électriques de ces lignes sont supérieures. Elles sont aussi plus résistantes aux courts-circuits et aux incendies et ont une durée de vie plus longue.

Outre ces lignes de contact, les équipements de technique ferroviaire en cours de réalisation comprennent les installations électriques, les équipements de télécommunication, les systèmes de commande et les infrastructures de sécurité, explique AlpTransit.

Ces travaux, qui ont débuté en été 2017, seront achevés en été 2019. Dès mars 2020 se dérouleront les tests d'exploitation. Le tunnel de base du Ceneri doit être mis en service en décembre 2020, selon le programme de construction. (ats/nxp)