Le procès d'un ex-employé d'UBS accusé d'avoir vendu des données de clients en Allemagne a débuté mardi après-midi en son absence. Malgré deux convocations lundi et mardi, l'homme ne s'est pas présenté devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone.

Selon l'acte d'accusation, cet homme âgé de 45 ans aurait livré à l'été 2012 les données de 233 clients au moins aux autorités du land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il aurait reçu en échange une somme de 1,147 million d'euros. Le Ministère public de la Confédération retient les griefs de service de renseignements économiques qualifié, violation du secret commercial et bancaire et blanchiment d'argent.

Mardi matin, la femme de l'accusé qui était aussi convoquée devant la cour ne s'est pas présentée non plus. La présidente du Tribunal pénal fédéral a expliqué que la police ne l'a pas trouvée à son domicile et qu'elle n'a pas pu être atteinte par téléphone.

Seule l'ancienne cheffe de l'accusé a pu être entendue en tant que personne susceptible de donner des renseignements. Les juges ont posé avant tout des questions relatives au système informatique de la banque et aux autorisations d'accès. (cause SK. 2016.34)

Suite à la découverte de munitions interdites dans une table de nuit lors d'une perquisition, l'accusé répond aussi de possession non autorisée de munitions.

Clients inquiétés en Allemagne

Selon le Ministère public, l'employé de banque a rassemblé des données de clients sur son lieu de travail entre 2005 et 2012. Il aurait fouillé aussi bien le système informatique que la documentation papier, se concentrant sur les bénéficiaires de fondation.

En se basant sur ces informations, les autorités allemandes ont mené dès la mi-novembre 2012 des procédures contre 233 clients au moins d'UBS en Allemagne. Ces personnes se sont ensuite adressées à la banque. Des particularités dans les données livrées ont amené les enquêteurs suisses à s'intéresser à l'accusé qui était le seul à détenir certaines informations.

Lorsque le Ministère public a demandé à son tour des informations aux autorités allemandes concernant un compte détenu par le suspect dans une petite banque outre-Rhin, il n'a d'abord pas obtenu de réponse. Ce n'est qu'après de multiples démarches que les autorités d'accusation ont reçu un courrier de Berlin indiquant que l'entraide judiciaire était refusée car la demande suisse pouvait mettre en danger les intérêts supérieurs de l'Allemagne.

Une maison à Majorque

C'est sur ce compte ainsi que sur un autre que l'accusé était rémunéré pour sa collaboration. Cet argent lui aurait permis de s'acheter une maison à Majorque qu'il aurait revendue un an plus tard. Selon le Ministère public, cette transaction était censée camoufler l'origine des fonds.

Durant leur perquisition chez le suspect, les enquêteurs n'ont pas trouvé le moindre indice relatif à ses comptes bancaires allemands ou à sa maison de Majorque. C'est une fouille de la voiture de sa mère qui les a mis sur la piste de ces avoirs: le coffre renfermait des documents enroulés dans une couverture donnant des informations sur la maison. (cause SK.2016.34) (ats/nxp)