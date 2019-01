L'UDC soleurois veut conquérir pour la première fois un siège au Conseil des Etats lors des élections fédérales d'octobre. Il lance dans la course son président et conseiller national Christian Imark. Agé de 36 ans, l'entrepreneur a été nominé avec acclamation jeudi soir à Kriegstetten.

Selon l'UDC, le trentenaire s'est fait un nom à Berne et à Soleure en tant que représentant rural et pragmatique des petites entreprises et de la population active suisse. Christian Imark est membre du Conseil national depuis 2015 pour lequel il se présente également.

Christian Imark est une alternative à l'actuelle «représentation de gauche» du canton de Soleure au Conseil des Etats. Les deux actuels sénateurs Roberto Zanetti (PS) et Pirmin Bischof (PDC) comptent eux défendre leurs acquis au sein de la Chambre haute. Ils y siègent depuis 2011. Outre l'UDC, le PLR soleurois compte aussi lancer son propre candidat dans la course, a-t-il fait savoir cette semaine. (ats/nxp)