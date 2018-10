Après une rencontre mardi avec le négociateur suisse en chef Roberto Balzaretti, une porte-parole de la Commission de l'UE s'est confiée à Keystone-ATS: «Sur les points politiques importants, on n'a pas pu s'accorder. Et c'est bien désormais sous l'angle politique que la Commission européenne va évaluer la suite à donner au dossier», a-t-elle ajouté cette fine connaisseuse du dossier dans un bref courriel.

Berne et Bruxelles négocient depuis 2014 un accord-cadre institutionnel. Les principaux points d'achoppement portent sur l'entraide et, surtout, les mesures d'accompagnement visant à empêcher le dumping social et salarial.

Les deux partenaires ont en revanche pu s'accorder sur le fond de la question du règlement des différends et de la place, dans ce mécanisme, de la Cour européenne de justice. Lors de sa visite en Suisse en avril 2017, le président de la Commission Jean-Claude Juncker avait évoqué un tribunal arbitral. (ats/nxp)