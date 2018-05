Jean-François Rime a été reconduit mercredi pour deux ans à la tête de l'union suisse des arts et métiers (USAM) lors du congrès de l'organisation à Berne. L'USAM a également adopté une résolution pour plus de liberté entrepreneuriale.

«Au cours des dernières années, nous avons réussi à imposer et à renforcer les intérêts des PME au moyen de référendums et de campagnes de vote», a déclaré l'UDC fribourgeois cité dans le communiqué de l'USAM. Aujourd'hui, la réduction des normes et des prescriptions législatives figure à l'agenda politique, s'est félicité le président depuis 2012.

Liberté d'entreprise avant tout

Pour maintenir les chances des PME dans un marché très concurrentiel, l'USAM exige un renforcement de la liberté d'entreprise. Elle a ainsi adopté une résolution qui demande notamment une réduction des coûts réglementaires, un assouplissement du marché du travail et le développement du libre-échange.

La résolution rejoint les grands axes politiques de l'USAM pour les années 2018-2022 qui ont été adoptés par la Chambre suisse des arts et métiers, le parlement de l'organisation. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, invité du Congrès, a rappelé quant à lui les bénéfices d'un accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. Un tel accord assure la sécurité du droit et étend notamment l'accès au marché pour les entreprises suisses. Plus grande organisation faîtière de l'économie suisse, l'USAM représente plus de 230 associations et quelque 500'000 PME, soit 99,8% des entreprises de la Suisse. (ats/nxp)