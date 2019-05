«Les enquêteurs pensent que je suis retourné creuser le champ, mais ils n'ont trouvé aucun trésor chez moi», résume Massimo Beck. La parcelle a bel et bien été fouillée après la découverte initiale, mais le détectoriste de Courtelary nie toute implication. Il relève que la région est constamment ratissée par des détectoristes à la recherche de météorites, une particularité confirmée publiquement par le maire de Prêles. Le service archéologique bernois reproche à Massimo Beck de procéder à des fouilles sans autorisation. «Je n’effectue pas de fouille archéologique, mais de la détection de loisirs dans des champs agricoles», dit-il. La différence réside dans la profondeur: 50 à 150 cm pour la couche archéologique, 20 à 30 cm pour la couche agraire que prospecte un détectoriste. «Si on n’avait pas découvert la main, la charrue d’un paysan aurait fini par la détruire. Elle aurait aussi pu être trouvée par des personnes moins scrupuleuses», relève Massimo Beck. Qu’a-t-il fait faux? «Rien, pas même de l’avoir sortie de terre. Comme la partie dégagée de la main ressemblait à une canette déchirée, il fallait bien l’extraire du sol pour en avoir le coeur net!». Après le passage d’un ou plusieurs pillards, les archéologues ont encore découvert d’autres objets, comme une spire à cheveux , des fragments d’or et des ossements dans une terre visiblement remuée par le passage répété d’anciennes charrues. «D’autres que moi auraient pu vendre cette main qui a sûrement une certaine valeur sur le marché noir d’objet archéologique. Mais moi, je sais que bien mal acquis ne profite jamais! Cette découverte appartient au patrimoine commun», assure Massimo Beck. Son sentiment: «Derrière la plainte dirigée contre moi se cache peut-être la volonté de soustraire à une récompense qui ne m’intéresse pas car ma plus belle récompense est que cette main ai été exposé au musée Neuhaus à Bienne fin 2018 et le sera sûrement ailleurs encore».

Ils étaient deux détectoristes à extraire du métal rouillé d'un champ du plateau de Diesse, à l'automne 2017, lorsqu'ils ont fait une découverte sensationnelle: une main de bronze ornée d’or vieille de 3500 ans. Une trouvaille qui leur vaut aujourd'hui une sanction.

Pour le détectoriste de Courtelary (BE) Massimo Beck, l'expédition à Prêles (BE) a viré au cauchemar puisque il a été dénoncé par le service archéologique pour avoir effectué une fouille sans autorisation. Il en tombe des nues: «La découverte a été faite lors d’une dépollution d'une zone agricole», se défend-il.

Précision importante à ses yeux: «Mon appareil ne détecte rien au-delà de 25 cm, je ne peux pas accédé à la couche archéologique qui est bien plus profonde».

Aucune information

Contacté, l'archéologue cantonal bernois Adriano Boschetti ne peut donner «aucune information sur M. Beck», une procédure étant en cours au Ministère public régional du Jura bernois-Seeland, à Bienne.

Les détectoristes sont-ils les ennemis des archéologues? «Pour les services archéologiques, la coopération avec des bénévoles intéressés par la protection, l'entretien et la recherche des biens culturels est d’une très grande importance», répond Adriano Boschetti. De son côté, Massimo Beck a l'impression que celui qui tient un détecteur est pris pour un pilleur, limite «un charognard du patrimoine».

Salut à Fribourg

Poursuivi à Berne, Massimo Beck a trouvé son salut à Fribourg, où il participe à la sauvegarde du patrimoine archéologique en bénéficiant d'une carte de secteur: «Le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF) délivre une autorisation de prospection à M. Beck depuis quelques années pour une zone déterminée», indique l'archéologue cantonal fribourgeois ad interim Reto Blumer.

À Fribourg, la collaboration entre détectoristes bénévoles et archéologues professionnels est régie par des conditions très strictes à respecter. «Le résultat du travail bénévole des bénéficiaires est soumis à une évaluation annuelle individuelle (contrôle de qualité) qui conditionne les renouvellement de l’autorisation», indique Reto Blumer.

Contrôle du pillage

La condition d'une collaboration c'est, le contrôle du pillage archéologique. «Il est explicité aux bénéficiaires que sans leur contribution à la lutte contre la détection illégale et contre le pillage archéologique, la pratique de leur hobby est très directement menacée d’interdiction totale», indique Reto Blumer.

Banni à Berne, loué à Fribourg, Massimo Beck a fondé l'Association romande des utilisateurs de détecteur de métaux de loisir (ARUDML).

Son objectif: rassembler les détectoristes qui évoluent souvent seuls et qui ne connaissent pas forcément la base légale cantonale sur la sauvegarde du patrimoine. «Ceci dans le respect de la propriété privée et de la législation cantonale et afin de séparer le bon grain de l’ivraie», précise Massimo Beck.

Respect total

«Nous espérons que la nouvelle association saura promouvoir sérieusement la pratique de la détection archéologique en respect total et inconditionnel de l’ensemble des règles appliquées dans les différents cantons», observe Reto Blumer.

Si la justice devait confirmer une sanction par le Ministère public, Massimo Beck prédit le pire: «Un détectoriste réfléchirait à deux fois avant de remettre une trouvaille à l'office d’'archéologie, ce qui serait dommageable pour la sauvegarde de notre patrimoine commun», déclare-t-il. Et d'ajouter: «De notre côté nous sommes confiants quant à l’issue de cette affaire ubuesque.»

Canettes et douilles

Sur le terrain, le quotidien de Massimo Beck n'est pas fait d'archéologie: «Dans les champs, on débarrasse des canettes, des douilles, des bouts de fer, du papier d’aluminium et du plastique, entre autres déchets. Mais on nous appelle aussi pour rechercher gratuitement ici des clefs, là une gourmette, un porte -monnaie ou une bague», déclare ce représentant qui exhume en moyenne 500 kilos de ferraille par an.

«Nous sommes les alliés des paysans», résume le détectoriste de Courtelary. La police fait aussi appel à lui quand il s'agit de retrouver un couteau ou un pistolet qui aurait été enfoui. (Le Matin)