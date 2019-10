Le président de la Confédération Ueli Maurer se rendra en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis du 26 au 29 octobre. Cette visite a été longtemps étudiée après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

En mai, le Conseil fédéral avait indiqué en réponse à Sibel Arslan (Verts/BS) qu'une telle visite était à l'étude. En juin, le président avait dit qu'il ne planifiait pas de voyage en Arabie saoudite.

Le déplacement vise à renforcer les liens économiques et financiers qui unissent la Suisse à ses deux principaux partenaires de la région du Golfe, indique vendredi le Département fédéral des finances. Ueli Maurer rencontrera ses homologues à Abou Dhabi, Dubaï et Ryad et sera reçu par le roi Salman.

Les entretiens porteront notamment sur les tensions dans la région. Le président suisse donnera aussi le premier coup de pioche symbolique pour lancer les travaux de construction du pavillon suisse pour l'Expo 2020 à Dubaï. (ats/nxp)