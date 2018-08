Le jour de la fête nationale s'annonçait orageux mercredi, après une nuit tropicale. La température n'est par endroits pas descendue au-dessous de 23 degrés, comme à Vevey VD (23,2), a indiqué MeteoNews.

Dans bien d'autres régions, le mercure est resté au-dessus des 20 degrés, ce qui correspond à la définition d'une nuit tropicale. La nuit a été chaude à Neuhausen am Reinfall SH (23 degrés), à Lugano et Locarno-Monti Ti (22,9 degrés), Lausanne (22,1 degrés), Evionnaz VS (21,9), Le Bouveret (21,8), Bâle (21,7) ou Neuchâtel (21,2).

Mercredi, le temps devrait devenir orageux, ce qui pourrait offrir en fin de journée un programme alternatif aux feux d'artifice interdits dans de nombreuses régions pour cause de sécheresse, sous forme d'éclairs, coups de tonnerre et grêle. (ats/nxp)