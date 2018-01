Un homme de 61 ans a été condamné vendredi à 44 mois de prison pour escroquerie par métier par le tribunal de district de Winterthour (ZH). Ce «Casanova» a charmé trois femmes et leur a menti pour obtenir de l'argent. Il leur a soutiré 180'000 francs pour ses besoins personnels.

Entre le printemps 2013 et le début de 2016, le prévenu a raconté aux trois femmes un mélange d'histoires vraies et de mensonges qu'elles ne pouvaient pas vérifier. Il leur disait qu'il était chirurgien et divorcé, ce qui était vrai, et qu'il pratiquait dans des cliniques privées et qu'il avait de très bonnes relations avec des banquiers, ce qui était faux.

Petites annonces

Il a connu ses victimes par des petites annonces. D'abord, il les charmait et leur laissait entrevoir une histoire d'amour. Ensuite, il leur parlait d'argent et de placements avec de très bons taux d'intérêt.

Le procureur a requis une peine de 4 ans de prison. La défense a plaidé l'acquittement. Ce n'est pas la première fois que ce médecin est condamné. En octobre 2013, il avait écopé d'une peine de 30 mois de prison, dont 18 avec sursis. Un tribunal bernois l'avait alors reconnu coupable d'escroqueries. Il avait là aussi réussi à soutirer de l'argent à sept femmes pour ses besoins personnels. (ats/nxp)