Les lions et les tigres du parc animalier de Subingen (SO) ont accueilli des voisins venus d'une autre ère: des dinosaures. Depuis vendredi et jusqu'au 19 août, petits et grands peuvent admirer environ 60 modèles de sauriens, dont certains amovibles, sur un domaine qui jouxte l'enceinte du parc.

L'exposition «Dinoworld» de Birsfelden (BL) a déjà fait escale en Autriche, en Italie et en Allemagne. Tous les modèles de dinosaures ont été élaborés en collaboration avec des scientifiques et sont présentés en taille réelle, selon les organisateurs de l'exposition. (ats/nxp)