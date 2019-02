Benjamin Verlière est sûr de ce qu’il a vu: une ourse et son petit traversant le Rhône près de la commune française de Pougny, voisine de la commune genevoise de Chancy. Ce Parisien était venu en Suisse pour pratiquer le snowboard à Verbier, raconte «Le Dauphiné». Il était à bord d’un TGV. Et c’est depuis le train qu’il affirme avoir aperçu l’ours brun, le plus grand carnivore d’Europe.

«Au début je me suis demandé si je n’étais pas en train de délirer, et j’ai décidé d’aller en parler aux passagers qui étaient juste devant moi. Ils étaient justement en train de discuter, l’air hébété, de ce que je venais à l’instant de voir», raconte-t-il dans le quotidien français. Et d’ajouter: «J’ai fait mes études au Canada, j’ai travaillé aux États-Unis, donc j’ai eu l’occasion de voir des ours dans leur habitat naturel. Je sais à quoi ils ressemblent, et c’était vraiment la même démarche.»

Pas depuis un siècle

Un ours dans le Pays de Gex, près du Jura? «Le Dauphiné» rappelle qu’en France le plantigrade a été réintroduit dans les Pyrénées, très loin de là. Mais qu’aucun n’a été vu dans le Jura depuis plus d’un siècle. Et qu’aucun parc animalier de la région n’a «perdu» d’ours.

Interrogé, le maire de Pougny Jean-Louis Duriez pense qu'une méprise avec des sangliers est plausible. «L’hiver, ils ont des oreilles plus arrondies et plus touffues», précise-t-il. Et l’Office national français de la chasse et de la faune sauvage se montre «particulièrement sceptique» quant à la véracité de ce témoignage.

Des «hallucinations»

Le «Dauphiné» a tout de même lancé un appel à témoin sur Facebook pour voir si d’autres témoignages pouvaient corroborer celui de «l’homme qui a vu l’ours». Pour l’instant, ça n'a rien donné. Sauf des commentaires amusés. «Confondre un ours avec un sanglier, il faut mettre des lunettes», écrit l'un. «L’alcool et la drogue peuvent causer des hallucinations», balance un autre...

