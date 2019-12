Le Parti pirate vaudois (PPVD) lance un candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat le 9 février 2020. Outre la libérale-radicale Christelle Luisier et la candidate de la Coordination climat Vaud, Jean-Marc Vandel briguera le siège de Jacqueline de Quattro.

Le PPVD a annoncé cette candidature dimanche sur son site internet. Ingénieur EPFL et domicilié à Savigny, Jean-Marc Vandel est âgé de 51 ans. L'homme, présenté aussi aussi comme «instructeur de tango et DJ international», entend s'engager en faveur d'une utilisation des nouvelles technologies respectueuse de l'individu et d'une réflexion sur l'empreinte écologique du canton.

Jean-Marc Vandel n'est pas inconnu des électeurs vaudois, puisqu'il s'est déjà présenté aux élections fédérales de cet automne. Le 9 février 2020, il affrontera la candidate du PLR Christelle Luisier, considérée comme la favorite à la succession de sa camarade de parti Jacqueline de Quattro.

La Coordination climat Vaud a également lancé une candidate dans la course, connue pour l'instant uniquement sous le prénom de «Juliette». (ats/Le Matin)