En première instance, les juges lausannois avaient jugé que l'homme condamné pour tentative de meurtre et libéré ensuite, pouvait bénéficier de la clause de rigueur et n'avaient pas prononcé d'expulsion.

«La clause de rigueur est inexistante en l'espèce», a affirmé le président de la Cour d'appel. Les attaches de cet homme envers le Portugal ou la France sont au moins aussi grandes que vis-à-vis de la Suisse, a-t-il ajouté en rendant le verdict.

Condamné en avril à trois ans de prison dont la moitié ferme pour tentative de meurtre, le trentenaire était sorti libre de l'audience puisqu'il avait déjà passé 18 mois en préventive.

Peu après le procureur général vaudois Eric Cottier annonçait toutefois qu'il avait dessaisi le procureur responsable du dossier et qu'il déposait un appel demandant l'expulsion.

Devant le Tribunal cantonal, Eric Cottier a brièvement plaidé mercredi. A ses yeux, le tribunal lausannois a eu «des états d'âme» en rendant son verdict. Il s'est fourvoyé en ne demandant pas l'expulsion de cet homme qui vit depuis dix ans en Suisse et dont l'intégration est pour ainsi dire nulle.

Le Capverdien vit depuis 7 à 8 ans grâce «au filet social» vaudois et continue à dire qu'il cherche du travail. En fait, il rentre à Noël au Portugal où vit une partie de sa famille et il passe «la moitié de son temps» à Annemasse (F) où vivent sa compagne et ses enfants.

L'homme «n'a pas d'attaches réelles en Suisse», selon Eric Cottier. (ats/nxp)