Un Suisse appelle les néonazis allemands à renverser la démocratie, rapporte la NZZ am Sonntag. L'homme, âgé de 64 ans et appelé Bernhard Schaub, est intervenu plusieurs fois ces dernières semaines en tant que conférencier devant des néonazis d'Allemagne de l'Est. Il habite dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord-est de l'Allemagne, mais son lieu de résidence officielle est toujours situé en Suisse orientale.

Un porte-parole de l'office fédéral allemand de la protection de la constitution déclare dans le journal que M. Schaub est répertorié comme un extrémiste de droite, niant l'Holocauste. Bernhard Schaub était à l'origine un enseignant à l'école Rudolf-Steiner à Adliswil (ZH).