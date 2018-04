Un Suisse sur 40 habite dans l'Hexagone

Le solde migratoire a fléchi de 28% en un an. Il s'élève à 51'400, soit la valeur la plus faible depuis 2006. L'an dernier, le pays a enregistré 172'500 immigrations (-10%) et 121'200 émigrations ( 0,4%). S'il y a environ six fois plus d'étrangers parmi les arrivants, près d'un tiers des départs sont le fait de Suisses. Recul des naissances et hausse des décès obligent, l'accroissement naturel de la population s'est aussi nettement tassé. Il s'établit provisoirement à 18'400, soit 19,7% de moins qu'en 2016. Fribourg a connu le plus fort accroissement naturel alors que le Tessin est en fin de peloton. La population suisse continue de croître moins vite (0,6%) que la population étrangère. Cette dernière n'a toutefois progressé l'an dernier que de 1,1% de plus pour s'établir à 2'125'100 personnes. C'est nettement moins rapide que les années précédentes.

La population de la Suisse n'augmente plus aussi vite. Avec moins de naissances et un solde migratoire toujours en baisse, le nombre d'habitants s'est établi à 8'482'200 fin 2017, soit moins de 1% de plus qu'en 2016. Selon des résultats provisoires publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique, la Suisse comptait 62'600 personnes de plus à la fin de l'année dernière. Cette croissance de 0,7% est comparable à celle du début des années 2000 et nettement inférieure aux chiffres des années 2007 à 2016.

Presque tous les cantons voient leur population augmenter, Zoug en tête avec 1,2% de croissance. A Neuchâtel en revanche, les départs vers d'autres cantons ont fait reculer le nombre d'habitants (-0,4%). Dans le même cas, le Tessin a en outre subi un excédent de décès. Les cantons lémaniques font partie des plus dynamiques: le nombre de Genevois a progressé de 1,1% et celui de Vaudois de 1%, à égalité avec les Fribourgeois. Le Valais se situe à la moyenne nationale (0,7%) tandis que le Jura se contente de 0,2% d'habitants en plus.

Selon l'OFS, cité par le «Dauphiné Libéré», 11 % des Suisses vivent à l'étranger ce qui représente, en termes de population, l’équivalent du quatrième canton le plus peuplé de la Confédération, après Zurich, Berne et Vaud. Sur ces Suisses vivant hors des frontières, la majorité habite en France. Ainsi, la communauté helvétique établie dans le pays atteint près de 200'000 personnes (196'300 pour être précis). D'après les calculs du quotidien régional, cela représente 1 Suisse installé en France pour 40 habitant en Suisse. Et si l'on rapporte cet exode aux populations respectives des deux pays, cela reviendrait à avoir 1,6 million de Français résidant dans la Confédération. Ils n'étaient en réalité que 179'808, au 31 décembre 2016. (Le Matin)