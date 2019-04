La journaliste Camille Krafft a reçu mercredi à Berne un Swiss Press Award dans la catégorie presse écrite. Elle a été distinguée pour son article «Le système Constantin», paru dans Le Matin Dimanche.

Pour son portrait de six pages du président du FC Sion, Camille Krafft «ne s'est pas arrêtée à la légende que s'est construite ce personnage gouailleur et sans gêne». Elle a décortiqué le système qu'il a mis en place et «qui repose sur trois piliers, football, immobilier et médias», peut-on lire sur le site du Swiss Press Award. Camille Krafft travaille depuis à 24 heures.

Dans la catégorie radio, la palme est revenue à Rahel Walser de la radio alémanique SRF. Elle a été récompensée pour son enquête «Des incitations coûteuses en matière de soins» dans laquelle elle dresse le portrait d'un «système de santé totalement commercialisé» dans lequel les médecins, soumis à des objectifs chiffrés de la part de la direction de l'hôpital, se préoccupent de plus en plus de leur performance économique. Les Swiss Press Award sont décernés par la Fondation Reinhard von Grafenried. (ats/nxp)