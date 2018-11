La fin de la rencontre de 1re division anglaise de rugby entre Bath et Worcester ce week-end a été marquée par une intervention poilue: un homme nu comme un ver s’est imposé sur la pelouse avant d’improviser une petite danse de son cru.

«Les images montrent l’intrépide showman danser et s’agiter devant une foule fascinée», écrit SomersetLive. Certains, est-il précisé, se sont couvert le visage avec leur chapeau pour ne pas voir. D’autres ont immortalisé la scène avec leur smartphone. Or ce «streaker» est Valaisan. Et il est content de lui.

Goutte d'anarchie et zeste de rire

Se présentant sous le prénom Enzo, joueur du club de rugby de Monthey, l’olibrius s’explique dans «Le Nouvelliste» du jour. «Je voulais ajouter une goutte d’anarchie et créer un rire collectif. Ça m’a permis de passer sur la BBC!», rigole-t-il dans le quotidien valaisan.

Le plaisantin de 29 ans explique que rien n’était prémédité. Il revenait des toilettes lorsqu’il a vu que l’accès à la pelouse était peu surveillé. Il s’est donc retrouvé au bord du terrain. «J’ai eu envie de le faire pour amuser mes potes en tribune et l’ensemble des spectateurs. Et je n’étais même pas saoul», précise-t-il...

Pas d'amende

L’occasion s’est présentée à 3 minutes du terme de la partie, après un essai. Deux minutes de danse nu plus tard, les agents de sécurité sont intervenus. «Le premier était cool, il a tout de suite compris que je n’étais pas agressif. Mais lorsque son collègue est arrivé, il m’a plaqué contre le mur en m’expliquant que ce n’était pas des choses qui se faisaient.»

Le Valaisan a finalement été mené hors du stade et a juste subi un contrôle d’identité. «En sortant, beaucoup de spectateurs m’ont reconnu et félicité. C’était vraiment un moment sympa», conclut-il dans «Le Nouvelliste».

Les médias locaux estiment également que la foule a trouvé cette apparition amusante – le Valaisan a eu droit à plus de 14000 «voyeurs»… Et précisent que même si le soleil était au rendez-vous il faisait froid. Mais cet Enzo n’a manifestement pas froid aux yeux. Ni ailleurs. (Le Matin)