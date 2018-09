La Suisse doit poursuivre les négociations en vue d'un accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis. Malgré la fronde contre le projet, le Conseil fédéral a décidé mercredi de maintenir le cap. Mais il requiert l'aval des commissions parlementaires.

Un accord sur la reconnaissance mutuelle des mesures de sécurité n'existe pas entre Berne et Washington. Selon le gouvernement, il n'apparaît pas nécessaire actuellement. Pour conserver la possibilité d'en conclure un, il faut toutefois passer par un accord d'assistance administrative. Les Etats-Unis en ont fait un préalable à l'ouverture de négociations.

Souhaitant laisser à long terme la porte ouverte à un accord sur la reconnaissance mutuelle des mesures de sécurité, le Conseil fédéral estime important de poursuivre les négociations sur l'assistance administrative. Des chaînes logistiques sûres sont vitales pour les échanges internationaux de marchandises et des contrôles sont nécessaires, fait-il valoir.

Le gouvernement attend des commissions de politique extérieure du Parlement qu'elles approuvent un mandat de négociation adapté. Selon lui, il sera possible d'apporter dans une phase ultérieure des améliorations au texte sur l'assistance administrative pour tenir compte des critiques. Le projet d'accord que le Conseil fédéral a mis en consultation l'an dernier a en effet été très froidement reçu.

Douche froide

La majorité des associations économiques et sept cantons (NW,ZG,SO,AI,VD,VS,JU) rejettent le projet actuel ou le juge de manière critique. L'accueil n'a pas été bon non plus du côté des partis bourgeois. L'UDC et le PLR rejettent fermement un accord qui compromettrait la confidentialité des données, la protection des secrets commerciaux et l'exclusion des mesures coercitives.

La présence, selon les cas, de collaborateurs étrangers lors d'investigations (inspections, auditions) ne peut être acceptée, selon le PLR. Un accord similaire avait été rejeté en 2013 lors d'une précédente consultation. Or, les points problématiques restent les mêmes, affirment l'UDC et le PLR.

Le PDC est en principe favorable à un accord avec les Etats-Unis, mais estime que le projet mis en consultation implique des risques considérables pour les entreprises suisses. Le PS s'est quant à lui rallié au Conseil fédéral tout en soulignant que les dispositions concernant la protection des données ne doivent pas être compromises.

Couleuvres

Dans le projet mis en consultation, la Suisse a dû accepter que l'autorité américaine puisse transmettre au coordinateur des différents services américains de renseignement les informations obtenues relatives au terrorisme ou à la sécurité nationale.

Seules les données jugées dignes de foi pourraient être transmises et les autorités devraient corriger puis supprimer les informations qui ne le seraient pas. Les données devraient en outre être détruites si elles n'ont plus d'utilité.

Berne n'a pas réussi à faire ajouter une disposition excluant l'assistance administrative en cas de violation du secret professionnel, d'affaires ou de fabrication. Les Etats-Unis ont en outre clairement refusé une disposition faisant explicitement référence aux données volées ou à la pêche aux informations. (ats/nxp)