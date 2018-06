«Quand la fesse rencontre la main.» C’est le nom du prochain «ApéroSexo», qui aura lieu jeudi. Le concept est simple, «on boit, on mange et on parle de sexe», résume amusée Romy Siegrist, psychologue diplômée et sexologue. Avec sa collègue, Zoé Blanc-Scuderi, elle organise depuis le mois de décembre ces apéros. Ils ont lieu deux fois par mois, à Sexopraxis. Un centre pluridisciplinaire qui propose des thérapies et des activités autour des sexualités, des couples et de la périnatalité.

Pour briser la glace

«Nos apéros n’ont pas de visées thérapeutiques, même s’ils peuvent être un premier pas vers une consultation», souligne Romy Siegrist. L’apéro permet de briser la glace. Et ça marche, confirment les deux collègues. Joindre l’utile à l’agréable: l’apéro qui parle de sexe, encadré par des pros.

Pendant la discussion, les organisatrices essaient de laisser de côté leur rôle de sexologues, pour prendre celui de modératrices. «Nous garantissons que les échanges soient conviviaux, respectueux et dirigeons le moins possible la discussion.»

Si les titres jouent sur la légèreté et l’humour, comme «Je t’aime rectal-verso» ou «Le tour du monde en 80 baisers», ils ne reflètent pas forcément l’angle du thème abordé. «Un titre qui donne envie, mais une discussion dont le ton dépend des personnes présentes», préviennent les deux collègues. Pour ces thérapeutes, «le but est d’offrir un espace d’échange, et surtout qu’au fil de la soirée les gens se rendent compte de la richesse des manières de vivre la sexualité».

En pratique, les apéros se limitent à une dizaine de personnes, et coûtent entre 20 et 30 fr. Les petits-fours sont faits maison et s’accompagnent de boissons. Les deux sexologues voulaient recréer l’ambiance des apéros. «Pour ne pas attendre d’être ivre au milieu de la nuit pour parler de sexe», explique Romy Siegrist.

Si certains thèmes ou dates fonctionnent mieux que d’autres, les deux thérapeutes tirent un bilan positif de leurs «ApéroSexo». Certains sont déjà devenus des fidèles du rendez-vous. Les participants – entre la vingtaine et la cinquantaine – viennent de tous horizons, «quelle que soit la situation de couple ou l’orientation sexuelle». Une manière aussi pour les deux thérapeutes de faire connaître leur centre, et que les discussions sur les sexualités se libèrent et avancent. (Le Matin)