Mercredi 10 avril, vers 17h25, un incendie s'est déclaré dans un appartement sis à la rue César-Roux. Les personnes qui se trouvaient à l’intérieur sont sorties par leurs propres moyens. Elles ont été prises en charge par les ambulanciers pour un contrôle sur site et n’ont pas dû être hospitalisées. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre et ventilé le logis. L’immeuble n’a pas été évacué.

Cet événement a nécessité l’engagement de 15 sapeurs-pompiers professionnels et de 4 véhicules du SPSL ainsi que celui de quatre patrouilles et de trois motards de la Police de Lausanne. La rue César-Roux a été fermée au trafic le temps de l'intervention, soit entre 17h30 et 18h15. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du sinistre. (nxp)