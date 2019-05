Un conifère qui tombe sur une allée de peupliers, au coeur d'un quartier de Fribourg, voilà de quoi susciter l'inquiétude d'un voisin. «Si personne n'intervient, ça finira par un accident», estime Jorge Calderon.

La chute du résineux est survenue sur un sentier longeant la route de la Heitera, en direction de deux supermarchés et de divers commerces, mais aussi et surtout d'une école enfantine et d'une crèche.

Ce que dénonce le locataire d'un bloc locatif, c'est le risque encouru par les enfants, nombreux à passer par là. «L'école et la place de jeux sont situées à proximité», insiste Jorge Calderon, qui a vu une fillette enjamber le tronc abattu par une rafale.

Même endroit l'an dernier

L'an dernier, c'est un autre épicéa du même groupe qui est tombé sur la route le 3 janvier, du côté d'un arrêt de bus, sur une inscription «école».

Ce qui étonne le voisinage, c'est que depuis dimanche dernier, le conifère abattu n'a pas été débité et encore moins évacué.

Au service communal des parcs et promenades, la surveillance des arbres et la responsabilité d'un incident et de ses conséquences sont attribuées aux propriétaires fonciers. «Il reste trois arbres pourris de l'intérieur: il faut agir, et vite!», préconise Jorge Calderon. (Le Matin)