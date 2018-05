Déjà dix jours et la polémique ne désenfle pas. Elle semble au contraire prendre de l’ampleur. L’artiste suisse Felice Varini s’est réapproprié la cité médiévale de Carcassonne et le résultat fait hurler certains, qui n’hésitent pas à parler de «cicatrice», d’«horreur» ou d’«ignominie».

Le Tessinois est célèbre pour ses anamorphoses – la forme complète de l’œuvre n’apparaît qu’à partir d’un seul point de vue. Il a cette fois été choisi pour célébrer le 20e anniversaire de l’inscription de la cité sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Et il a conçu «Concentriques excentriques», une série de cercles jaune pétant qui forment un visuel concentrique si l’on se poste à une entrée de la ville du Languedoc. Concrètement, il s’agit de bandes d’aluminium peintes et collées sur la forteresse.

Reste que l’installation contemporaine sur un ensemble historique heurte. Fin avril, avant même son inauguration, elle avait été vandalisée, des bandes avaient été arrachées.

Officiellement, «le dessin se propage dans l’espace comme une onde, fragmentant et recomposant la géométrie des cercles sur les tours et courtines des fortifications». Mais depuis l’inauguration officielle, le 4 mai, les réactions pleuvent. Certains applaudissent. D’autres, plus nombreux, pestent. Sur les réseaux sociaux ou dans les remarques laissées sur les médias locaux ou nationaux, on trouve des commentaires extrêmement virulents. Les cercles sont taxés de «moches», «affreux» ou «horribles». L’ensemble de «gâchis jaune», de «zone de chantier» ou de «scotch de déménagement». Quant au Suisse, il est accusé d’avoir «saboté», «souillé» ou «vandalisé» le patrimoine.

Pétition en ligne

Des politiques s’en sont aussi mêlés. À l’image de Julien Sanchez, président du groupe Front national du Conseil régional. Sur Twitter, il flingue «les bobos d’Occitanie, fiers de défigurer un élément remarquable du patrimoine» avec de l’argent public. Une pétition en ligne a aussi été lancée pour que les cercles censés rester jusqu’en septembre soient retirés. Il faut la parapher «pour faire redescendre les perchés qui permettent ces immondices», dit-elle. Plus de 2300 personnes jugeant la cité «défigurée» l’avaient signée hier.

Sur sa page Facebook, Felice Varini a eu l’honnêteté de ne pas effacer les quelques critiques acerbes. «Évitez de saccager notre patrimoine», y lit-on. «On se demande comment a pu être autorisée cette ignominie.» Ou le très direct: «C’est de la m***e, votre art»…

L’art contemporain suscite régulièrement de vives réactions. Mais elles sont ici probablement décuplées car les habitants n’ont jamais été consultés. Et parce que le mandataire, le Centre des monuments nationaux, refuse obstinément de divulguer le prix de l’installation. 250 000 euros, estime «Le Point», mais il s’agit d’une enveloppe globale, qui a aussi financé des œuvres de moindre envergure sur dix autres sites. L’artiste n’a pas souhaité répondre à nos questions pour ne pas alimenter la polémique. Mais il semble assez peu ébranlé par les critiques. «Cela prouve que les gens sont attachés à leur patrimoine», lâche-t-il dans «Le Point». Ou: «On ne peut pas faire l’unanimité, ce n’est pas du tout ce que je recherche», sur France Info.

Par contre, le Tessinois a estimé que les réactions devraient se calmer avec le temps. Ce n’est pour l’instant pas le cas. Ses cercles font même maintenant le délice de la presse britannique. Le «Sun» et le « Daily Mail » parlent d’un «outrage» dans une cité médiévale française. Les habitants locaux «voient rouge», ironise le Telegraph. (Le Matin)