C'est avec fierté, et même avec une crâne assurance si l'on en juge par sa vidéo de promotion, que La Bâloise a présenté ce jeudi 16 août son avion antigrêle à l'aéroport de Birrfeld (AG). Un Cessna 182 spécialement équipé pour ensemencer des nuages avec de l'iodure d'argent, ce qui empêche la formation de gros grêlons. Une pratique déjà employée, précise-t-elle, avec succès en Allemagne, en Autriche et aux Etats-Unis, mais qui serait, selon l'assureur privé, une première en Suisse.

En fait, non. Une téméraire équipe de pilotes luttait déjà contre la grêle sur l'arc lémanique il y a 50 ans. Jusqu'en 1968, pour protéger vignes et cultures, la région utilisait des fusées italiennes, lancées depuis le sol, qui ensemençaient de la même manière les nuages. Mais vers la fin des années 1960, un groupe d'agriculteurs et de viticulteurs vaudois, composé de Maurice Lude, André Morax et Doudou Caboussat, ayant tous leur licence de pilote, décide de lutter contre la grêle avec un avion.

Le Piper s'avère trop léger

Ils débutent avec un Piper Cherokee, qu'ils utilisent durant deux ans et demi. Mais l'appareil est trop léger et pas assez puissant pour se comporter efficacement dans un cumulonimbus. On passe donc à la vitesse supérieure en 1970 avec l'acquisition d'un Pilatus Porter. C'est à cette époque que je les ai rejoints, explique Gérald Gervaix, ancien municipal de Begnins (VD). «Je les accompagnais et mettait l'iodure d'argent dans l'appareil. Il fallait brasser la poudre, fermer le couvercle et, dans un nuage, l'avion bouge beaucoup. Difficile de ne pas en mettre partout.»

Gérald Gervaix oeuvre toujours pour le groupement de lutte contre la grêle, scrutant les images radar pour prévenir les orages

André Morax ne cesse de perfectionner le système d'ensemencement et les vols se multiplient. «On devait bien en faire une centaine par an», se souvient Gérald Gervaix. Des expéditions loin d'être de tout repos.» «Quand on vole dans un cumulonimbus, on ne cesse de monter et descendre, subissant des poussées jusqu'à 3G, tant négatives que positives. Et on a tout eu: frappés par la foudre, l'empenage criblé comme par de la chevrotine. Certains pilotes professionnels engagés pour une mission n'ont plus voulu recommencer.»

Gelée, la turbine s'arrête

Cela ne freine pas les courageux aviateurs antigrêle qui, face aux besoins, louent même un deuxième avion à Air Glacier. «J'ai ainsi beaucoup volé avec Jean-Claude Rudaz (ndlr: un Valaisan, pilote tant d'avions que de voitures de course). Un jour, avec lui, la turbine s'est arrêtée, gelée. Heureusement, le Pilatus a une certaine capacité pour planer. Rudaz a lancé un Mayday à la radio, pour dégager le terrain en dessous si l'avion devait s'écraser. Nous avions des sac à dos (ndlr: des parachutes), mais le pilote m'a dit d'attendre jusqu'au dernier moment. A 4000 mètres, l'avion a commencé à dégivrer. Un nouvel essai et le moteur est reparti. Mais nous avons eu chaud».

L'EPFZ est même venue à l'époque effectuer des tests lors de ces vols antigrêle: «Ils nous ont demandé un tas de choses: colorer des nuages, tirer des fusées avec du naphte ou des grosses cartouches américaines.»

Une efficacité relative

Si les tests en laboratoire sur l'ensemencement de nuages par l'iodure d'argent fonctionnent très bien, l'efficacité du procédé sur le terrain est plus discutable. «Oui, c'est difficile à prouver. Il ne faut déjà pas que les cellules orageuses soient trop grosses. Mais souvent, quand nous rentrions, nous avions une petite pluie et pas de la grêle. Nous étions satisfaits». L'avion pouvait partir alors que le ciel était bleu. Mais les radars avaient averti de l'arrivée de nuages, que l'équipe allait traquer jusqu'à Lyon.

Toutes ces opérations avaient un coût, que Gérald Gervaix évalue à un million et demi par an, alors que La Bâloise annonce avoir investi 200'000 francs dans son projet. «Les cantons de Vaud et Genève nous ont aidé financièrement quelques années, car nous travaillions pour tout le bassin lémanique. Mais avec la crise du milieu des années 1970, ils ont dû arrêter.» Les vols antigrêle cessent alors, en 1976. "«Depuis, nous continuons avec des fusées, mais elles deviennent de plus en plus chères.»

«L'avion va être aspiré»

Que pense-t-il de ce nouvel essai annoncé par La Bâloise? «Pour moi, leur Cessna est bien trop léger pour de telles manœuvres. Ils disent qu'ils ne risquent rien car ils vont voler sous les nuages et faire monter l'iodure d'argent par les courants ascendants? Mais ils vont être aspirés aussi! On peut se retrouver 3000 mètres plus haut le temps d'un éternuement. Dommage qu'ils ne soient pas venus nous demander des conseils, ou auprès de l'EPFZ qui avait fait ces tests à l'époque. Enfin, ils feront leurs expérience. Je leur souhaite bon courage!»

