Mardi matin, un Airbus Swiss a décollé de Kloten (ZH) et s'est envolé pour Bombay, en Inde. Or à peine une heure plus tard, l'appareil se trouvait à nouveau au sol à Zurich.

Selon des informations du site Watson.ch, l'avion a en effet dû faire demi-tour à cause d'une urgence médicale survenue à bord. Les pilotes ont donc décidé de rebrousser chemin alors qu'ils se trouvaient au-dessus d'Innsbruck (Autriche).

Mais comme le réservoir de kérosène était encore presque plein à ce moment-là, les pilotes ont dû poser l'A330 alors qu'il était en théorie trop lourd pour un atterrissage. Normalement, dans ce type de situation, l'avion doit effectuer des boucles en l'air jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de kérosène ait été utilisé.

Or, comme il s'agissait ici d'une urgence, les pilotes ont décidé de se poser malgré le «surpoids» de l'avion, explique la porte-parole de l'aéroport, Sonja Zöchling. Les pompiers étaient également sur place par mesure de précaution.

Après vérification de l'appareil, les passagers ont pu redécoller. Ils sont finalement arrivés à destination avec un retard d'environ deux heures.

(Le Matin)