Il y a ceux qui veulent sauver le Theusseret, dont fait partie le gérant du restaurant qui porte le nom du barrage, et ceux qui veulent rétablir la circulation des poissons sur le Doubs, à la frontière franco-suisse. Ce sont les ONG environnementales qui ont tiré en dernier, dans un courrier adressé aux autorités françaises.

«Le démontage de l’ancien barrage du Theusseret (JU) pour rétablir la circulation des poissons prend un retard inacceptable», accusent le WWF et Pro Natura, allié à la Fédération suisse de pêche.

Projet de microcentrale

Dans leur collimateur: un projet de microcentrale «contraire aux décisions» qui a vu le jour côté français: «Malgré la suppression en 2015 de tout droit d'eau sur l’ouvrage du Theusseret, une demande d’autorisation pour un projet de microcentrale a été déposée auprès des autorités françaises», s'indignent les défenseurs de l'environnement.

Le projet de microcentrale prévoit de rebétonner l’ouvrage existant et de le rehausser d'un barrage gonflable. Son impact paysager est jugé inacceptable par le WWF et Pro Natura, d'autant que «l'intérêt énergétique de ces petits ouvrages est le plus souvent nul ou au mieux très faible et encore minoré par les sécheresses».

Entièrement en France

Le seuil du Theusseret est situé entièrement en France, ce qui fait de l'État français le décideur majeur de ce dossier. Les ONG invitent les autorités françaises à rejeter le projet de réhabilitation de l'aménagement électrique existant et à accélérer les procédures pour rétablir la libre migration des poissons.

«L'État français se doit d'honorer ses engagements et ses obligations dans un dossier validé techniquement», concluent les ONG. (Le Matin)