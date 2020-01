«Ok boomer!», l'expression est devenue virale chez certains jeunes pour se moquer des plus de cinquante ans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'heure est venue pour les boomers ou les baby-boomers de partir à la retraite. Cette situation représente un défi majeur auquel la Suisse va devoir faire face durant la décennie à venir.

Un pic de retraités en 2029

En effet, les départs à la retraite ne vont cesser de prendre de l'ampleur avec, cette année, les personnes nées en 1954, jusqu'à celles nées en 1964, qui représentent le pic de cette dynamique. «Alors que l’on compte aujourd’hui entre 70 000 et 90 000 nouveaux retraités chaque année, leur nombre s’établira bien au-delà des 100 000 individus par an, écrit le Crédit Suisse, avec quelque 125 000 nouveaux retraités par an au plus fort de la vague, en 2029».

Dans les métiers traditionnels

De 2020 à 2030, 1,1 million de personnes vont atteindre l'âge de la retraite en Suisse, dont 800 mille actifs. Les branches économiques où les «boomers» sont les plus représentés (plus de 25 %) sont l'agriculture, la sylviculture, les services administratifs et sociaux, l'industrie traditionnelle, les transports et la poste.

Hausse de cotisation dès janvier 2020

Tout cela va coûter cher... Dès ce mois de janvier, la fiche de salaire des employés va être rabotée. En mai 2019, les Suisses ont accepté par 66,4% des voix le projet AVS et fiscalité (RFFA). Cette réforme permet d'apporter 2 milliards de francs par année à l'AVS. Environ 800 millions seront versés par la Confédération. Le 1,2 milliard restant sera financé par les entreprises et les assurés. Dès ce mois de janvier les cotisations à l’AVS vont donc augmenter de 0,3 point de pourcentage partagé entre l’employeur et l’employé. 0,15 point représente 1 fr. 50 pour 1000 francs.

Manquent 26 milliards

Cependant cette hausse ne suffira pas à financer les retraites à l'horizon 2030. Dans son projet de réforme AVS 21 présenté l'été dernier, le Conseil fédéral estime qu'il va manquer 26 milliards de francs pour maintenir l'équilibre du premier pilier.

Il propose un relèvement progressif de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, une flexibilisation de l'âge de la retraite et enfin une hausse de la TVA de 0,7 point dès 2022. Le Parlement doit se prononcer sur ce dossier, probablement cette année. Le référendum est quasi incontournable.



E. F.