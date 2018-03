Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience ce vendredi sur l'axe nord-sud en direction du Tessin ou de l'Italie. La file d'attente devant le tunnel du Gothard atteignait 9 km à la mi-journée. Un peu moins que les années précédentes.

L'an dernier à la même heure, les bouchons pour le Sud avaient culminé à 14 km devant le portail nord. Au lieu des deux heures et demie d'attente, les voyageurs ne doivent patienter cette année qu'une heure et demie sur l'A2 entre Amsteg (UR) et Göschenen, indique le TCS.

La colonne pourrait toutefois atteindre les 14 km dans l'après-midi, selon la centrale routière Viasuisse. Une colonne de voitures s'est aussi formée avant le passage frontière de Chiasso. Le trafic devrait à nouveau se fluidifier dans la soirée.

Les vacanciers devraient pouvoir gagner du temps en passant par l'A13 et le San Bernardino. Viasuisse n'exclut toutefois pas des bouchons aussi sur cet axe. C'était déjà le cas jeudi soir, quand la route a dû être fermée pendant environ une heure à cause d'un véhicule en feu. Un embouteillage s'est alors formé sur dix kilomètres jusqu'à Coire, selon un communiqué de la police grisonne.

Les automobilistes ont également dû attendre environ un quart d'heure devant l'entrée sud du tunnel du Gothard, en raison d'un accident entre Wassen (UR) et Amsteg (UR). Le trafic a été détourné par la route cantonale.

Les retours dès dimanche

Le même scénario se répétera dès dimanche après-midi pour les retours. Le point culminant des embouteillages est attendu le lundi de Pâques. Entre 15h00 et 22h00, l'entrée sud du Gothard vivra au ralenti. Les touristes devront attendre jusqu'à quatre heures. Des bouchons seront également possibles durant le reste de la semaine. (ats/nxp)