Ils vont tenter l'impensable. A Chamoson, entre Martigny et Sion, dans la plus grande commune viticole du Valais – et la deuxième de Suisse –, le Café du Centre a eu une idée à la fois originale et provocatrice, mettant à terre les clichés et les rivalités cantonales. «L'idée a germé l'an dernier. Mon épouse et moi, avions envie d'organiser des semaines hors canton une fois par année et d'offrir à notre clientèle une sélection de vins non valaisans. Naturellement, le canton de Vaud s'est imposé pour cette première. Depuis cinq ans, nous avons repris l'établissement familial (4ème génération). 95% des vins à la carte sont chamosards ou valaisans.» Le couple a choisi de sortir des clous. Et d'oser.

Stéphane et Maria Giroud, patrons du Café du Centre et initiateurs de cette idée un peu folle.

Visuels détournés

Avec l'aide de l'œnologue Gilles Besse de Vétroz (VS), ils ont trié sur le volet trois vignerons vaudois de la Côte, de Lavaux et du Chablais. Ainsi la Cave des Rois/Marco et François Grognuz de La Tour-de-Peilz , Bernard Cavé d'Ollon/Verschiez et le Domaine Henri Cruchon Echichens/Morges deviendront les rois de l'arène valaisanne dès demain mardi et jusqu'à samedi soir. Leurs breuvages, blancs, rosés et rouges seront à la carte de l'établissement de Chamoson. Sera rayé tout cru valaisan durant ce laps de temps dédié au vignoble vaudois.

Des panneaux de signalisation totalement revisités pour la circonstance.

Séduit par la démarche des deux cafetiers valaisans, l'Office des Vins Vaudois (OVV) participe à la logistique et à la promotion de cette semaine toute particulière. «Nous avons créé un visuel et un slogan spécifique: «Les Valaisans invitent les vins vaudois!». De même qu'un panneau lumineux», explique Benjamin Gehrig, directeur de l'OVV. Les Vins du Valais (interprofession de la vigne et du vin/Swiss Wine Valais) sont également ravis de cette publicité intercantonale. Sur le plan de la comm', rien n'a été laissé au hasard par le couple précurseur. «Avec un copain graphiste, nous avons imaginé plusieurs visuels amusants et des images détournées», note encore le restaurateur Stéphane Giroud.

Jérôme Aké Béda sur place

Lancement de cette opération de charme ce lundi soir dès 18 h (ndlr. l'établissement est fermé au public les lundis), en présence des trois encaveurs sélectionnés, des représentants de l'OVV mais également du nouveau Commandeur de l'Ordre des Vins Vaudois et sommelier suisse de l'année 2015, Jérôme Aké Béda (ndlr. Auberge de l'Onde, St-Saphorin). Les clients du Café du Centre de Chamoson devront attendre demain mardi pour déguster les cépages vaudois, exclusivement.

L'Office de Vins Vaudois (OVV) donne un coup de main logistique et promotionnel, notamment avec ce visuel.

evelyne.emeri@lematin.ch

(Le Matin)