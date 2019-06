Un accident de travail a fait un mort et six blessés, mercredi matin au-dessus d'Engelberg (OW), lors de la révision d'une installation de télécabines. Seuls des employés des remontées mécaniques de la station obwaldienne ont été touchés.

L'accident de travail s'est produit en début de matinée près de l'alpage de Gerschnialp, indique la police obwaldienne. Les télécabines reliant la station obwaldienne au lac Trübsee étaient hors service en raison de travaux de révision entamés lundi. Les touristes n'y avaient donc pas accès et aucune benne n'était tractée par l'installation au moment de l'accident.

Percutés par un câble

Des employés des remontées mécaniques effectuaient des travaux sur le câble porteur, lorsque la tension de ce dernier s'est soudain relâchée. Le câble porteur a alors percuté les employés travaillant sur les autres câbles.

L'un des employés touchés a été si grièvement blessé qu'il est décédé sur place. Deux de ses collègues souffrent de blessures sérieuses et un autre de blessures de moyenne gravité. Ils ont été héliportés à l'hôpital par la Rega. Trois employés ont été légèrement blessés. Ils ont été soignés sur place.

Cinq hélicoptères mobilisés

Outre la police, l'accident a mobilisé cinq hélicoptères de la Rega ainsi que les services de secours des remontées mécaniques du Titlis et le Secours alpin suisse. Le Ministère public obwaldien a ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances du drame.

Longue de 2,7 kilomètres, l'installation de télécabines concernée par l'accident a été mise en service en 2015. Les remontées mécaniques du massif du Titlis transportent 1,2 million de personnes par année. Outre les skieurs, elles attirent aussi beaucoup de touristes asiatiques en toute saison. (ats/nxp)