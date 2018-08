Le déménagement des tortues dans leur nouveau centre Emys a débuté à Chavornay (VD). Quelque 400'000 francs doivent encore être trouvés, indique lundi Jean-Marc Ducotterd.

«C'est un grand jour pour nous», a confié à Keystone-ATS le président de l'association PRT (Protection et Récupération des Tortues). Depuis des années, un centre plus grand était nécessaire, raconte-t-il. Les travaux ont débuté en novembre 2016.

Maintenant, les tortues sont contrôlées et déménagées dans le nouveau centre de Chavornay de près de 600 m2. «Nous avons plus de 2000 tortues. On pourra en avoir 5000, mais on n'espère pas en arriver là. Il faudrait construire encore plus grand, cela deviendrait une aberration», explique Jean-Marc Ducotterd.

L'association a mis 200'000 francs de sa poche dans le projet. Avec les dons récoltés, «on arrive à 1,65 million de francs. Il nous manque encore 400'000 francs», détaille le responsable en avouant que la tâche n'est pas aisée: «ça touche peu les gens». Rien que depuis le début de l'année, 350 tortues ont été abandonnées. (ats/nxp)