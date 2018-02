La politique est en quelque sorte «un passage» pour transmettre un message. À plus long terme, Philippe Nahum rêve d’un hôpital où se côtoieraient médecins et guérisseurs travaillant avec les énergies.

Il y a quatre ans, Philippe Nahum a décidé de changer de vie. L’ancien diplômé des Beaux-Arts de Genève, l’ancien policier municipal de la Ville de Genève, l’ancien chef de service du Corps des gardes-frontière (CGFR) à la tête de 360 personnes, a laissé son quotidien citadin pour venir s’établir à Murist, tout près d’Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg. C’est de là, dans ce village de la Broye, dans cette ancienne ferme en face de l’église qu’il a lui-même rénovée, que le quadragénaire originaire de Lausanne prépare sa campagne pour l’élection complémentaire au Conseil d’État fribourgeois du 4 mars prochain. Il est le moins connu des sept candidats en lice pour reprendre la place de Marie Garnier, qui a démissionné fin 2017 de son dicastère des institutions, de l’agriculture et des forêts.

Un choix de vie

Le feu brûle dans la cheminée. «On ne chauffe qu’au bois ici», avertit Philippe Nahum en préparant un thé. En attendant que le breuvage refroidisse, l’homme au gilet – il adore ça – nous raconte son incroyable vie. «Je suis atypique, mais fréquentable», avertit-il avec un grand sourire. Philippe Nahum a travaillé en uniforme pendant seize ans: huit ans comme policier municipal, huit ans au CGFR. En 2013, on lui diagnostique une maladie du sang. «On m’a dit qu’il me restait moins d’un an à vivre. À la même période à peu près, j’ai commencé à avoir des transes: ce sont des expériences assez violentes, un peu comme des crises d’épilepsie.» Son frère, neurologue, lui fait effectuer des tests. Rien à signaler. Si ce n’est que, depuis lors, Philippe Nahum parle avec un esprit… Un gentil esprit de la nature qui l’a baptisé, lui a permis de guérir et, dès lors, de transmettre son énergie aux autres. Philippe Nahum a commencé à méditer, à prier, à se concentrer sur l’invisible: il est devenu un chamane. «Je travaille avec les énergies de la nature, du renard, du hérisson ou du lapin», explique-t-il.

Dans sa salle de soins de 70 m2, on trouve aussi un autel où ont pris place des cristaux, une bougie à l’effigie du pape François, de l’encens et un bouddha. «Au CGFR, j’ai soulagé des collègues. Et puis je me suis dit, avec mon épouse qui est institutrice, que nous devions faire un choix de vie.» La famille s’installe ainsi à Murist, petit village de 465 habitants, qui possède quand même huit guérisseurs. «L’endroit est recensé parmi les lieux mystérieux de Suisse romande», assure Philippe Nahum. Sa maison, comme il le dit, a une «belle âme». Mais les craintes sont bien présentes: peur de la nouveauté, peur de manquer d’argent, aussi. Nous sommes en Suisse, pas dans certaines contrées éloignées où le chamane vit grâce aux dons de la population… Nahum le guérisseur ne fait aucune publicité, mais les patients arrivent les uns après les autres. Sa médecine est spirituelle, énergétique. Il voit les auras.

Pour appeler son esprit, c’est tout un rituel avec des chants (en français) et des instruments de musique, en l’occurrence un tambour qu’il a confectionné lui-même, comme tous les meubles de la cuisine, d’ailleurs. «Je ne vis pas dans un monde fantasmagorique, assure-t-il. Je suis père au foyer, j’aide mon voisin et ami à la traite des vaches et, en échange, il me donne des yoghourts et de l’huile de colza.» Le quadragénaire est aussi très impliqué dans la commune, responsable logistique des sapeurs-pompiers d’Estavayer.

Depuis quelques mois pourtant, Philippe Nahum a été happé par un univers bien différent du sien: la politique. L’été dernier, il a rejoint son ami Anthony Jaria, président du PBD Fribourg, en tant que secrétaire général du parti créé par Eveline Widmer-Schlumpf. «En réalité, j’étais membre depuis 2013, lorsque j’étais au CGFR», précise celui qui est désormais candidat au Conseil d’État fribourgeois.

Message d’harmonie

Son programme? Opposé à la globalisation, il veut «préserver la qualité de vie, valoriser l’agriculture, protéger la nature et garantir l’efficacité du service au citoyen», et souhaite «favoriser une économie locale et durable». Élu ou pas, ce qu’il désire par-dessus tout, c’est «apporter autre chose, faire passer un message d’harmonie». Remettre l’église au milieu du village en quelque sorte ou, en tout cas, l’humain au centre des préoccupations. Utopiste? Sans aucun doute. «Mais qui n’essaie rien n’a rien», conclut-il, en rappelant que son expérience professionnelle lui a appris le «sens du consensus pour aller de l’avant».

Le thé a refroidi, le téléphone sonne. Ce n’est pas un patient puisque, pour se consacrer à l’élection, Philippe Nahum a stoppé toutes consultations. À l’autre bout du fil, c’est un journaliste des Freiburger Nachrichten qui l’appelle pour une interview. La campagne électorale a véritablement débuté. (Le Matin)