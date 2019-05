Avec son bulletin déposé en Suisse alémanique ou au Tessin, un joueur empoche un peu plus de 4,49 millions de francs au Swiss Loto. Les numéros gagnants sont 14, 24, 28, 35, 39 et 40. Le numéro chance le 6 et le rePLAY le 02.

Les chiffres du joker sont 706266. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 1,5 million de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. (ats/nxp)