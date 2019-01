Un employé de la STEP de Châteauneuf-Conthey (VS) a eu la désagréable surprise de trouver, parmi des déchets retenus par un filtre, le corps d'un chiot décédé. Cette macabre découverte a été faite le matin de Noël, selon la radio Rhône FM qui évoque l'affaire. A-t-il été jeté vivant ou mort ? En l'état actuel, personne ne saurait le dire.

Alertée, la SPA Valais a constaté qu'il s'agit d'un chiot labrador et qu'elle entend déposer plainte contre inconnu pour qu'une enquête détermine le propriétaire de l'animal: «Afin que l'auteur de cet agissement atroce et incompréhensible pour notre société civilisée soit sévèrement puni», déclare Biliana Perruchoud, présidente de la SPA Valais.

Carcasse rapidement incinérée

«On ne peut pas laisser passer une chose comme ça...» En fait, la SPA a eu vent qu'un chien avait été trouvé mort à la STEP. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'en reste plus que la photo. La carcasse a été rapidement incinérée : «C'est malheureusement ce qui s'est passé durant cette période de fêtes, soupire la présidente. Du coup on ne peut plus faire des analyses sur l'animal. Mais nous avons le témoignage de l'employé qui l'a découvert et nous attendons à ce que la police fasse son enquête.»

«C'est très triste»

D'après la présidente et ceux qui ont vu la photo, il s'agit d'un labrador ou d'un croisement avec une forte dominante de labrador. Il était âgé de six à sept mois. L'animal est très probablement arrivé à la STEP par les canalisations. Vivant ou mort ? «On ne pourra pas le savoir. De toute façon cela cache un acte désespéré. Il est probable que ce chien a été offert pour Noël et qu'on a voulu s'en débarrasser. C'est très triste. C'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut jamais faire cadeau d'un animal, car ce n'est pas une chose...» (Le Matin)