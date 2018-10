La Cour suprême argovienne se montre clémente avec un automobiliste argovien condamné en première instance à 5 ans et demi de prison ferme pour meurtre. En appel, l'accusé écope de 18 mois avec sursis, assortis d'une peine pécuniaire, pour homicide avec négligence.

Les faits remontent au dimanche de Pentecôte 2015, en fin de soirée. Agé de 40 ans, le conducteur d'origine serbe grille un feu rouge à Baden (AG), dans un carrefour très fréquenté et à visibilité limitée. Accélérant même en traversant le croisement, il fauche mortellement un motard de 26 ans et manque de justesse d'en percuter un second. Ces derniers circulaient correctement, leur feu étant vert.

En janvier dernier, le Tribunal de district de Baden a condamné le prévenu à 5,5 ans de prison pour meurtre et violation grave des règles de la circulation routière. Il avait suivi l'avis du procureur qui estimait que l'accusé avait volontairement et sciemment grillé le feu rouge, prenant ainsi en compte la mort éventuelle d'autres usagers de la route.

Controverse sur le feu rouge

La semaine dernière, l'automobiliste a comparu en appel devant les juges cantonaux. Son avocat a demandé l'acquittement, le prévenu prétendant avoir vu son feu passer du vert à l'orange et ne pas avoir aperçu d'autres véhicules. La défense a exigé que le prévenu écope au pire d'une peine pécuniaire avec sursis pour homicide par négligence.

L'accusation a campé sur ses positions. Elle a requis une peine de 6 ans de prison pour meurtre, l'expertise scientifique ayant prouvé que le feu était rouge depuis 2,7 secondes, lors du passage de la voiture. Selon des témoins, les deux motards circulaient correctement. Leur feu était bel et bien vert.

Sursis sur toute la ligne

Dans son jugement publié mardi, la Cour suprême argovienne n'a toutefois pas suivi cette argumentation. Elle n'a retenu qu'un homicide par négligence et violation grave des règles de la circulation routière. La peine infligée passe du même coup de 5 ans et demi ferme à un an et demi avec sursis et 90 jours-amende à 100 francs avec sursis.

L'accusé doit verser 15'000 francs au père de la victime à titre de réparation pour tort moral. Le motard survivant se voit verser 2000 francs de la part de l'automobiliste. Le prévenu pourra en revanche récupérer la voiture qui lui avait été confisquée après l'accident. Le jugement n'est pas encore entré en force. (ats/nxp)