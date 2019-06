La Neuveville (BE)

Un accident qui s'est produit mardi matin sur l' A5 à La Neuveville a fait trois blessés légers, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Selon les premières informations, une voiture circulait sur l'A5, de Neuchâtel en direction de Bienne. Pour une raison encore indéterminée, le véhicule a dévié sur la voie opposée dans le tunnel de Gléresse et est entrée en collision avec une voiture qui circulait en sens inverse.

Suite à la force de l'impact, la deuxième voiture qui roulait en direction de Neuchâtel s'est retrouvée sur l'autre voie où elle est entrée en collision avec une troisième voiture qui circulait en direction de Bienne.

Un homme, une femme et un enfant qui se trouvaient dans la première voiture au moment de l'accident ont été légèrement blessés. Ils ont été conduits en ambulance à l'hôpital.

Les trois voitures ont subi un dommage total et ont dû être remorquées. Les pompiers professionnels de Bienne et le service des ponts et chaussés sont intervenus pour des travaux de nettoyage.

Le tunnel a dû être complètement fermé pendant environ deux heures. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de l'accident. (nxp)