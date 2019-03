Un automobiliste circulant sur le chemin du Biolay, commune de Versoix a signalé vers 7h dimanche matin un véhicule accidenté au pied du pont de l'autoroute, communique la police cantonale genevoise.

Rapidement sur les lieux, la police et les secours n'ont pu que constater le décès des occupants de l'épave, un BMW X3 immatriculé dans le canton de Vaud.

Le couple, tous les deux suisses, est domicilié à Nyon. L' homme est né en 1983 et sa femme en 1986.

Selon les premières investigations, il apparaît que le véhicule roulait sur l'autoroute en direction de Lausanne et qu'au niveau du point kilométrique 19.4, il a dévié de sa trajectoire et a quitté l'autoroute. Le véhicule est passé par-dessus la glissière de sécurité du pont passant sur le chemin du Biolay. Lors de l'impact contre la glissière, la voiture a décollé puis a terminé sa course en contrebas de l'autoroute, heurtant très violemment un des murs de soutènement du pont.

Une enquête a été ouverte. (nxp)