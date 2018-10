Le crématoire de Nordheim dans le canton de Zurich a instauré une pratique qui fait polémique. Depuis le 1er septembre, il revend les métaux précieux qu'il trouve dans ses fours à des entreprises de recyclage. Or, platine ou encore palladium proviennent d'implants qui sont récupérés, précise le Blick.

Les sommes en jeu peuvent être rondelettes puisque les professionnels de la branche estiment qu'on enterre chaque année près de quatre millions de francs rien que pour l'or. Le crématoire de Nordheim a ainsi acquis un filtre spécial pour récupérer les métaux parmi les cendres des défunts.

Flou juridique

La pratique divise, même si le site de Nordheim n'est pas le premier à s'y lancer. Soleure a fait office de pionnier en 2013. Le crématoire avait à l'époque récolté une volée de bois vert pour avoir revendu les métaux précieux des proches incinérés sans en avoir averti leurs proches.

Dans les cantons de Saint-Gall, d'Argovie et de Bâle, on ne veut pas en entendre parler. «Tout appartient aux proches et non au crématoire ou à l'Etat», explique Ursula Lauper, qui travaille au crématoire de Saint-Gall. La pratique divise d'autant plus qu'il règne un flou juridique en la matière.

A qui appartiennent ces métaux?

Hansjörg Boll, le secrétaire municipal de Soleure, est très clair. «Les métaux précieux issus des crémations appartiennent à l'Etat.» Un avis partagé par Rolf Steinmann, directeur du bureau des cimetières et des sépultures de la ville de Zurich. «Les métaux nobles retrouvés dans les cendres après la crémation n'appartiennent à personne d'un point de vue juridique.» Les proches ne peuvent donc pas exiger qu'ils leur soient remis.

Les chiffres montrent qu'un défunt incinéré laisse en moyenne 2,2 grammes d'or, auquel peuvent s'ajouter du palladium, du platine ou de l'argent selon les implants. Ces faibles quantités rendent impossible leur retour aux proches, selon Rolf Steinmann.

Des dizaines de milliers de francs

Les parents peuvent toutefois empêcher que les cendres ne soient filtrées. «Ils doivent toujours donner leur consentement», précise Rolf Steinmann. Près de deux tiers s'y sont opposés jusqu'à présent.

A Soleure en revanche, les proches n'ont pas leur mot à dire et ce sont chaque année près de 40'000 francs suisses issus de la revente des métaux précieux qui sont reversés dans les caisses du crématoire. Comme Zurich incinère près de 7000 personnes par an, soit sept fois plus qu'à Soleure, les métaux des morts pourraient rapporter à la ville plus de 100'000 francs. (nxp)