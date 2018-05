Une drôle d'affaire secoue l'UDC bâloise, révèle ce mardi la Basler Zeitung. En effet, le secrétaire du parti, Joël Thüring, fait l'objet d'une procédure pénale pour «suspicion d'intrusion non autorisée dans un système de traitement de données». En clair, le politicien est soupçonné d'avoir lu secrètement les e-mails de son camarade de parti, le conseiller national Sebastien Frehner.

Celui-ci s'explique dans les colonnes du journal: «plusieurs incidents m'ont amené l'automne dernier à soupçonner que quelqu'un avait accès à mon e-mail personnel au Parlement», dit-il. Après de longues recherches, il décide de déposer plainte contre inconnu en avril dernier auprès de ministère public bâlois. Depuis, le parquet bâlois a ouvert, sur la base de cette plainte, une enquête contre Joël Thüring. Celui-ci a confirmé à la Basler Zeitung être sous enquête, sans vouloir toutefois en dire davantage.

Secrétariat de l'UDC pointé

Selon la Basler Zeitung, l'enquête a révélé quand et à partir de quel périphérique le serveur de la messagerie de Sebastian Frehner a été consulté puisque les adresses IP attribuées à chaque appareil ayant accès à Internet sont enregistrées. Il s'avère qu'une adresse IP revenait régulièrement: celle du secrétariat de l'UDC , soit le lieu de travail de Joël Thüring. Un quart de tous les accès au serveur de messagerie du conseiller national provenait de là, raconte le journal.

Le service informatique fédéral, qui a enquêté après les soupçons du conseiller national, en a donc conclu que l'IP du secrétariat de l'UDC était très susceptible d'avoir accédé aux e-mails de Sebastien, Frehner. Pour en être sûr à 100%, il faudrait encore les données du fournisseur d'accès Internet mais pour cela il faudrait alors une autorisation légale.

Une première en Suisse

Si les soupçons à l'encontre de Joël Thüring se confirmaient, il s'agirait d'un incident probablement unique en Suisse. Il pourrait même être explosif selon les emails que le député a pu lire secrètement. En effet, Sebastian Frehner est un entrepreneur qui siège à un certain nombre de conseils d'administration et d'autres comités d'affaires. En tant que membre du Conseil national, il est également membre de la Commission des finances, l'une des deux puissantes commissions de surveillance, et reçoit ainsi des documents extrêmement sensibles.

Joël Thüring, âgé de 34 ans, est lui décrit comme la cheville ouvrière de la section cantonale de l'UDC. Le secrétaire du parti est en effet l'un des hommes politiques les plus influents au Parlement bâlois. Il était même l'an dernier président du Grand Conseil et est considéré comme l'un des candidats les plus prometteurs de son parti pour les élections au Conseil d'Etat.

Au sein de l'UDC bâloise, on est incrédule et son vice-président défend l'accusé: «en tant que président du Grand Conseil, il a parfaitement représenté notre parti. Il est évident que quelqu'un craint la concurrence maintenant», estime ainsi Eduard Rutschmann. Selon lui, une intrigue au sein du parti viserait clairement à détruire Joël Thüring. (nxp)